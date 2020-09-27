Где смотреть "Динамо" – "Гент": расписание трансляций Лиги чемпионов

Максим Иншаков Футбол 23:36, 27.09.2020

Киевское "Динамо" во вторник, 29 сентября, проведет дома ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского "Гента".

Встреча состоится на столичном НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию игры "Динамо" – "Гент". Начало – в 21:55.

Увидеть поединок можно будет в эфире специализированного украинского телеканала "Футбол 1", где показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией. Также просмотр поединка будет доступен по подписке OLL.TV.

Кроме того, игру из Киева запланирована в эфирной сетке российского "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, первый матч противостояния "Гент" – "Динамо" прошел в Бельгии 23 сентября и завершился со счетом 1:2. Решающий гол забил Карлос де Пена. Позже был опубликован видеообзор матча

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