Где смотреть "Динамо" – "Ференцварош": расписание трансляций Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в матче 6-го тура Лиги чемпионов сыграет дома с венгерским "Ференцварошем". Этот поединок станет решающим для столичной команды за выход в Лигу Европы.

После пяти туров подопечные Луческу потеряли все шансы на плей-офф ЛЧ, но могут занять третье место, дающее право на еврокубковую весну в турнире рангом ниже.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Ференцварош.

Начало на НСК "Олимпийский" во вторник, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

Поединок в прямом эфире покажет украинский телеканал "Футбол 1", где после трансляции будет работать традиционная аналитическая студия. Также в нашей стране матч будет доступен на видеосервисе Megogo. Кроме того, показ игры запланирован в эфирной сетке российский вещатель "Матч! Футбол2".

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 2-го тура между этими командами завершилась со счетом 2:2. Столичные футболисты упустили победу, выигрывая в два мяча к перерыву.