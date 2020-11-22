Где смотреть "Динамо" – "Барселона": расписание трансляций Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов во вторник, 24 ноября, примет каталонскую "Барселону"
Встреча на столичном НСК "Олимпийском" начнется в 22:00 по киевскому времени.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Барселона.
Увидеть битву вице-чемпионов Испании и Украины можно будет в эфире украинского специализированного телеканала "Футбол 1", где показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией, и на медиасервисе MEGOGO. Кроме того, трансляцию в своей эфирной сетке запланировал российский "Матч! Футбол 1".
Как сообщал OBOZREVATEL, игра 3-го тура ЛЧ между этими командами 3 недели назад завершилась в Каталонии с счетом 2:1.
В 1-м туре "Динамо" дома проиграло итальянскому "Ювентусу" (0:2), а во 2-м обидно упустило победу над "Ференцварошем" (2:2).