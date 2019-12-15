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15 декабря • обновлено в 13:41
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Где смотреть онлайн Десна - Динамо: расписание трансляций чемпионата Украины по футболу

1.1т
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Киевское "Динамо" в заключительном туре зимней части чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге в воскресенье, 15 декабря, отправится в гости к черниговской "Десне".

Где смотреть онлайн Десна - Динамо: расписание трансляций чемпионата Украины по футболу

Поединок пройдет на стадионе им Гагарина и начнется в 14:00. Прямая телетрансляция этого матча 18-го тура запланирована на телеканале "2+2".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря поединок 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Лугано" завершился со счетом 1:1. Украинская команда заняла предпоследнее место в группе и вылетела из турнира.

После поединка Георгий Бущан эмоционально прокомментировал такой результат, заявив, что "дно пробито" и "это катастрофа".

Главный тренер Алексей Михайличенко выразил уверенность, что в негативном результате для столичной команды виноваты все.

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина Чернигов
Теги
ФК Динамо Киев ФК Десна
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