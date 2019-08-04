Где смотреть Брюгге - Динамо: расписание трансляций квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в 3-м туре квалификации Лиги чемпионов сыграет в гостях с "Брюгге". Первый поединок двухматчевого противостояния состоится в одноименном городе на стадионе "Ян Брейдел".

Брюгге - Динамо 032.ua

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Брюгге - Динамо. Начало встречи во вторник, 6 августа, в 21:30.

Поклонники футбола, которые не попадут на стадион, смогут поддержать команду Александра Хацкевича у экранов ТВ. В прямом эфире игру "бело-синих" против вице-чемпионов Бельгии покажет украинский телеканал "2+2".

Кроме того, прямая телетрансляция запланирована на российском "Матч! Футбол 2". Там же состоится показ матча в записи. Начало 7 августа в 01:30. Запись игры будет доступна 7 августа и на "Матч! Футбол 1" в 10:00.

3 августа киевляне добыли уверенную гостевую победу над ФК "Львовом" во 2-м туре чемпионата Украины в Премьер-лиге. Встреча на "Арене Львов" завершилась со счетом 0:3.

Кроме того, накануне столичная команда совершила громкий трансфер, подписав игрока сборной Люксембурга.

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