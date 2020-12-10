Где смотреть "Брага" – "Заря": расписание трансляций матча ЛЕ

В четверг, 10 декабря, "Заря" сыграет заключительный матч в нынешнем розыгрыше Лиги Европы на выезде против португальской "Браги".

Этот поединок не имеет турнирного значения, поскольку хозяева в пятом туре обыграли АЕК и обеспечили себе путевку в плей-офф турнира, оторвавшись от луганчан на четыре очка. В первом круге "Брага" минимально обыграла "Зарю" со счетом 2:1.

Букмекеры считают португальцев явными фаворитами матча против подопечных Виктора Скрипника. Ставки на их победу принимаются за коэффициент 1,40, на ничью – за 4,75, а успех луганского клуба оценивается котировкой 7,50.

Котировки на матч "Брага" - "Заря" Bet365

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре "Заря" одержала минимальную победу над английским "Лестером", взяв реванш за разгромное поражение в первом матче Лиги Европы.