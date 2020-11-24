Где смотреть "Боруссия" М – "Шахтер": расписание трансляций матча ЛЧ

В среду, 25 ноября, "Боруссия" из Менхенгладбаха примет на своем поле донецкий "Шахтер" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Немецкий клуб лидирует в квартете B, набрав пять очков в трех стартовых поединках. "Горняки" идут вторыми, имея одинаковое количество пунктов с "Реалом", но опережают мадридцев за счет сенсационной победы в личной встрече (3:2). Первое противостояние между командами завершилось разгромным успехом наших соперников со счетом 6:0.

В Украине прямую трансляцию игры, которая начнется в 19:55 по киевскому времени, можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 1. В России поединок покажут по "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, перед выездом в Менхенгладбах на встречу с "Боруссией" "Шахтер" сенсационно потерял очки в УПЛ.