Где смотреть "Барселона" – "Атлетико": расписание трансляций чемпионата Испании

Сегодня, 30 июня, состоится центральный поединок 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Барселона" примет на своем поле "Атлетико".

Каталонский клуб ведет отчаянную борьбу за чемпионство с "Реалом" и отстает от мадридцев на два очка, занимая второе место. Их сегодняшние соперники выиграли четыре последних матча и уверенно идут третьими в таблице. В первом круге Ла Лиги "Атлетико" потерпел домашнее поражение в матче с "Барселоной" со счетом 0:1. Команды также встречались в полуфинале Суперкубка Испании, и тогда верх одержал столичный клуб (3:2).

Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени. В Украине прямую трансляцию можно будет посмотреть на "Футбол 1", а в России – по телеканалам "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, Лионель Месси и Луис Суарес выразили недовольство методами наставника "Барселоны" Кике Сетьена и его тренерского штаба.