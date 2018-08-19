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Где смотреть "Аякс" - "Динамо": расписание трансляций плей-офф Лиги чемпионов

1.7тЧитать новость на украинском

Киевское "Динамо" в плей-офф отбора Лиги чемпионов сыграет в гостях с "Аяксем". Первый поединок двухматчевого противостояния состоится в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" в среду, 22 августа.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Аякс - Динамо. Начало встречи в 22:00.

Поклонники футбола, которые не попадут на стадион, смогут поддержать команду Александра Хацкевича у экранов ТВ. В прямом эфире игру "бело-синих" против вице-чемпионов Нидерландов покажет телеканал "Футбол 2".

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В записи матч будет доступен на канале "Футбол 1" 23 августа в 08:15 и на канале "Футбол 2" в 19:05.

Отметим, что в последний раз команды пересекались в 2010-м году, когда "Аякс" на своем поле одолел украинцев со счетом 2:1 и вышел в группой этап Лиги чемпионов.

Напомним, что в третьем квалификационном раунде "Динамо" по сумме двух матчей прошло чешскую "Славию".

Накануне в 5-м туре УПЛ вице-чемпионы Украины обыграли ФК "Александрию".

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Место
НидерландыАмстердам
Объекты
ФК Динамо КиевФК Аякс
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Мироненко Ання
Мироненко Ання
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