Где смотреть "Аякс" - "Динамо": расписание трансляций плей-офф Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в плей-офф отбора Лиги чемпионов сыграет в гостях с "Аяксем". Первый поединок двухматчевого противостояния состоится в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" в среду, 22 августа.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Аякс - Динамо. Начало встречи в 22:00.

Поклонники футбола, которые не попадут на стадион, смогут поддержать команду Александра Хацкевича у экранов ТВ. В прямом эфире игру "бело-синих" против вице-чемпионов Нидерландов покажет телеканал "Футбол 2".

В записи матч будет доступен на канале "Футбол 1" 23 августа в 08:15 и на канале "Футбол 2" в 19:05.

Отметим, что в последний раз команды пересекались в 2010-м году, когда "Аякс" на своем поле одолел украинцев со счетом 2:1 и вышел в группой этап Лиги чемпионов.

Напомним, что в третьем квалификационном раунде "Динамо" по сумме двух матчей прошло чешскую "Славию".

Накануне в 5-м туре УПЛ вице-чемпионы Украины обыграли ФК "Александрию".