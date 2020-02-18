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18 февраля • обновлено в 15:07
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Где смотреть Аталанта – Валенсия: по какому каналу матч Лиги чемпионов

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Итальянская "Аталанта", цвета которой защищает украинец Руслан Малиновский, и испанская "Валенсия" сойдутся друг с другом в противостоянии первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО АТАЛАНТА – ВАЛЕНСИЯ

Первая встреча 1/8 финала состоится в Милане на стадионе "Сан-Сиро", где проводит свои домашние матчи ЛЧ команда из Бергамо. Поединок пройдет в среду, 19 февраля, начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

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Алехандро Гомес и Руслан Малиновский

Алехандро Гомес и Руслан Малиновский

Twitter "Аталанты"

ГДЕ СМОТРЕТЬ АТАЛАНТА – ВАЛЕНСИЯ

  • Посмотреть встречу на украинском ТВ можно будет благодаря трансляции на "Футбол 2". Показ будет сопровождать аналитическая студия передачи "Ночь Лиги чемпионов".

  • В России игру увидят в эфире телеканала "Матч! Футбол 2".

  • Белорусский вещатель "Беларусь 5. Интернет" покажет игру на территории своей страны.

  • В Казахстане прямую трансляцию из Милана проведет канал "Казахстан"/"Qazaqstan".

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянская "Аталанта" установила впечатляющий рекорд результативности в чемпионате страны.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Лига чемпионов
Место
Италия Милан
Теги
ФК Валенсия ФК Аталанта
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Бублик
Тотал меньше 22,5 гейма
2.05 Сделать ставку
Аталанта
VS
Валенсия
Победа Аталанты с форой (-1)
2.31 Сделать ставку
Тоттенхэм
VS
Лейпциг
Инд. тотал Тоттенхэма больше 1.5
2.02 Сделать ставку
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Инд. тотал Манчестер Сити больше 3
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