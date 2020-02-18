Где смотреть Аталанта – Валенсия: по какому каналу матч Лиги чемпионов

Итальянская "Аталанта", цвета которой защищает украинец Руслан Малиновский, и испанская "Валенсия" сойдутся друг с другом в противостоянии первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.
КОГДА И ВО СКОЛЬКО АТАЛАНТА – ВАЛЕНСИЯ
Первая встреча 1/8 финала состоится в Милане на стадионе "Сан-Сиро", где проводит свои домашние матчи ЛЧ команда из Бергамо. Поединок пройдет в среду, 19 февраля, начало игры – в 22:00 по киевскому времени.
Алехандро Гомес и Руслан Малиновский
Twitter "Аталанты"
ГДЕ СМОТРЕТЬ АТАЛАНТА – ВАЛЕНСИЯ
Посмотреть встречу на украинском ТВ можно будет благодаря трансляции на "Футбол 2". Показ будет сопровождать аналитическая студия передачи "Ночь Лиги чемпионов".
В России игру увидят в эфире телеканала "Матч! Футбол 2".
Белорусский вещатель "Беларусь 5. Интернет" покажет игру на территории своей страны.
В Казахстане прямую трансляцию из Милана проведет канал "Казахстан"/"Qazaqstan".
Как сообщал OBOZREVATEL, итальянская "Аталанта" установила впечатляющий рекорд результативности в чемпионате страны.
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