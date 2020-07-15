Где смотреть "Арсенал" – "Ливерпуль": расписание трансляций АПЛ

В среду, 15 июля, "Арсенал" примет на своем поле "Ливерпуль" в рамках 36-го тура английской Премьер-Лиги.

Лондонский клуб продолжает борьбу за выход в Лигу Европы по итогам нынешнего сезона и находится на девятом месте, набрав 50 очков после 35 матчей. "Ливерпуль" еще несколько туров назад обеспечил себе первое чемпионство за 30 лет, поэтому мотивация команды Юргена Клоппа состоит лишь в том, чтобы попробовать побить рекорды английской Премьер-лиги. Если "Ливерпуль" победит в трех оставшихся поединках, то наберет 102 очка и улучшит показатель "Манчестер Сити", который закончил сезон 2017/18 со 100 баллами.

В последний раз "Арсенал" обыгрывал подопечных Юргена Клоппа в апреле 2015 года, а матч первого круга закончился домашней победой "Ливерпуля" со счетом 3:1.

Прямую трансляцию матча, который начнется в 22:15 по киевскому времени, можно будет посмотреть в Украине на телеканале "Setanta Sports", в Беларуси – по "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче второго по силе дивизиона Англии "Уиган" разгромил "Халл Сити", забив семь безответных голов в первом тайме.