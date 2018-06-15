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Где смотреть Аргентина – Исландия: расписание трансляций матча ЧМ-2018

1.1тЧитать новость на украинском

Один из главных фаворитов ЧМ-2018 по футболу сборная Аргентины в субботу, 16 июня, сыграет свой первый матч на турнире. Соперником Месси и компании станут главные герои Евро-2016 исландцы. Поединок пройдет на стадионе "Спартак" в Москве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Аргентина – Исландия. Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.

Увидеть прямую трансляцию из российской столицы можно будет в эфире телеканала "Интер". Кроме того, показ поединка запланирован в эфире российского Первого канала и белорусского "Беларусь 5".

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Любопытно, что команды никогда не встречались друг с другом, а для исландцев мундиаль в России и вовсе стал дебютным. Кроме Аргентины и Исландии в группе D также выступают сборные Нигерии и Хорватии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из аргентинских тюрем заключенные устроили бунт из-за ЧМ-2018.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объекты
сборная Аргентины по футболусборная Исландии по футболу
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