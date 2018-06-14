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Где смотреть Аргентина - Исландия: расписание трансляций ЧМ-2018

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Сборная Аргентины в центральном поединке дня чемпионата мира по футболу, в субботу, 16 июня, на стадионе "Спартак" в Москве сыграет против команды Исландии.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию поединка Аргентина – Исландия. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

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Прямую трансляцию из России можно будет увидеть на украинском телеканале "Интер". Кроме того онлайн показ запланирован на "Первом канале" (Россия) и "Беларусь 5".

В записи 17 июня в 20:55 игру можно будет посмотреть на "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне старта чемпионата мира по футболу 2018 в России наставник Аргентины Хорхе Сампаоли угодил в секс-скандал.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объекты
сборная Аргентины по футболусборная Исландии по футболу
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