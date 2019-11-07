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7 ноября • обновлено в 15:23
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Где смотреть Александрия – Сент-Этьен: по какому каналу прямая трансляция, время матча

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Бронзовый призер Украины "Александрия" проведет один из ключевых поединков группового этапа Лиги Европы. Во Львове команда Владимира Шарана примет французский "Сент-Этьен".

ВО СКОЛЬКО АЛЕКСАНДРИЯ – СЕНТ-ЭТЬЕН: ВРЕМЯ МАТЧА

Поединок состоится в четверг, 7 ноября, на стадионе "Арена-Львов". Начало игры – в 20:00.

ФК "Александрия" проведет очередной матч Лиги Европы

ФК "Александрия" проведет очередной матч Лиги Европы

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ГДЕ СМОТРЕТЬ АЛЕКСАНДРИЯ – СЕНТ-ЭТЬЕН

Увидеть противостояние украинского и французского коллективов, которые являются аутсайдерами группы I (у обоих - по 2 очка), можно на телеканале "Футбол 1". Показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем матче во Львове футболисты "Александрии" забили исторический гол.

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Тема
Лига Европы
Место
Украина Львов
Теги
ПФК Александрия Сент-Этьен
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