Где смотреть Александрия – Сент-Этьен: по какому каналу прямая трансляция, время матча

Бронзовый призер Украины "Александрия" проведет один из ключевых поединков группового этапа Лиги Европы. Во Львове команда Владимира Шарана примет французский "Сент-Этьен".

ВО СКОЛЬКО АЛЕКСАНДРИЯ – СЕНТ-ЭТЬЕН: ВРЕМЯ МАТЧА

Поединок состоится в четверг, 7 ноября, на стадионе "Арена-Львов". Начало игры – в 20:00.

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Увидеть противостояние украинского и французского коллективов, которые являются аутсайдерами группы I (у обоих - по 2 очка), можно на телеканале "Футбол 1". Показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем матче во Львове футболисты "Александрии" забили исторический гол.

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