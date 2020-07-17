Где смотреть 32-й тур УПЛ: календарь, таблица, расписание трансляций
В украинской футбольной Премьер-лиге в воскресенье, 19 июля, состоятся матчи заключительного игрового дня.
32-й тур даст окончательный ответ на вопрос, кто будет представлять Украину в квалификации Лиги чемпионов – "Динамо" или "Заря". Накануне киевляне обыграли соперника в очном противостоянии, и теперь, чтобы занять второе место в турнирной таблице, им достаточно не проиграть "Колосу".
Традиционно все матчи тура можно будет увидеть в эфире телеканалов "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 32-й тур
19 июля (воскресенье)
17:00. "Львов" – "Мариуполь", "Футбол 1"
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Александр Дердо
17:00. "Днепр-1" – "Ворскла", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Алексей Деревянский
19:30. "Александрия" – "Шахтер", "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко
19:30. "Заря" – "Десна", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Виталий Романов
Арбитр VAR: Александр Омельченко
19:30. "Колос" – "Динамо", "Футбол 1"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий
Матч "Олимпик" – "Карпаты" не состоится из-за снятия львовской команды с розыгрыша УПЛ.
Как сообщал OBOZREVATEL, определились пары плей-офф УПЛ в борьбе за место в Лиге Европы.