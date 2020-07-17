Где смотреть 32-й тур УПЛ: календарь, таблица, расписание трансляций

В украинской футбольной Премьер-лиге в воскресенье, 19 июля, состоятся матчи заключительного игрового дня.

32-й тур даст окончательный ответ на вопрос, кто будет представлять Украину в квалификации Лиги чемпионов – "Динамо" или "Заря". Накануне киевляне обыграли соперника в очном противостоянии, и теперь, чтобы занять второе место в турнирной таблице, им достаточно не проиграть "Колосу".

Традиционно все матчи тура можно будет увидеть в эфире телеканалов "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 32-й тур

19 июля (воскресенье)

17:00. "Львов" – "Мариуполь", "Футбол 1"

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Александр Дердо

17:00. "Днепр-1" – "Ворскла", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Алексей Деревянский

19:30. "Александрия" – "Шахтер", "Футбол 2"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

19:30. "Заря" – "Десна", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Виталий Романов

Арбитр VAR: Александр Омельченко

19:30. "Колос" – "Динамо", "Футбол 1"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий

Матч "Олимпик" – "Карпаты" не состоится из-за снятия львовской команды с розыгрыша УПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, определились пары плей-офф УПЛ в борьбе за место в Лиге Европы.