Где смотреть 30-й тур УПЛ: календарь, таблица, расписание трансляций

Александр Чеканов Футбол 18:18, 10.07.2020 Обновлено: 18:26, 10.07.2020

В украинской футбольной Премьер-лиге 11-12 июля будут сыграны матчи 30-го тура национального первенства в элитном дивизионе.

В двух главных поединках игрового дня сойдутся "Десна" с "Шахтером" и "Динамо" с "Александрией".

Традиционно матчи можно будет увидеть в прямом эфире на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание тура.

Премьер-лига Украины. 30-й тур

11 июля (суббота)

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12 июля (воскресенье)

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Матч "Карпаты" – "Ворскла" не состоится из-за снятия львовского клуба с розыгрыша УПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в серии пенальти обыграло "Ворсклу" и выиграло Кубок Украины.

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