Где смотреть 29-й тур УПЛ: расписание трансляций
В украинской футбольной Премьер-лиге 3-5 июля состоятся матчи 29 июля.
Все внимание болельщиков будет приковано к поединку на НСК "Олимпийский", где в последнем классическом противостоянии сезона сойдутся "Динамо" и "Шахтер".
Традиционно игры можно будет увидеть на канала "Футбол 1", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 29-й тур
3 июля (пятница)
4 июля (суббота)Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
5 июля (воскресенье)Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Матч "Мариуполь" – "Карпаты" отменен из-за финансовых проблем львовского клуба.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" выступило с обращение к Минздраву и УАФ по финалу Кубка Украины.