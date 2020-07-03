Где смотреть 29-й тур УПЛ: расписание трансляций

Александр Чеканов Футбол 18:18, 3.07.2020 Обновлено: 18:28, 3.07.2020

В украинской футбольной Премьер-лиге 3-5 июля состоятся матчи 29 июля.

Все внимание болельщиков будет приковано к поединку на НСК "Олимпийский", где в последнем классическом противостоянии сезона сойдутся "Динамо" и "Шахтер".

Традиционно игры можно будет увидеть на канала "Футбол 1", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 29-й тур

3 июля (пятница)

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4 июля (суббота)

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5 июля (воскресенье)

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Матч "Мариуполь" – "Карпаты" отменен из-за финансовых проблем львовского клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" выступило с обращение к Минздраву и УАФ по финалу Кубка Украины.

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