Где смотреть 29-й тур УПЛ: расписание трансляций

В украинской футбольной Премьер-лиге 3-5 июля состоятся матчи 29 июля.

Все внимание болельщиков будет приковано к поединку на НСК "Олимпийский", где в последнем классическом противостоянии сезона сойдутся "Динамо" и "Шахтер".

Традиционно игры можно будет увидеть на канала "Футбол 1", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 29-й тур

3 июля (пятница)

19:00. "Львов" – "Ворскла", "Футбол 1"

Тернополь, городской стадион

Главный арбитр: Юрий Иванов

4 июля (суббота)

19:30. "Динамо" – "Шахтер", 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Виталий Романов

Арбитр VAR: Евгений Арановский

5 июля (воскресенье)

17:00. "Десна" – "Колос", УНИАН

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Игорь Пасхал

19:30. "Заря" – "Александрия", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Катерина Монзуль

Арбитр VAR: Виталий Романов

19:30. "Олимпик" – "Днепр-1", "Футбол 1"

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков

Матч "Мариуполь" – "Карпаты" отменен из-за финансовых проблем львовского клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" выступило с обращение к Минздраву и УАФ по финалу Кубка Украины.