Где смотреть 29-й тур УПЛ: расписание трансляций
В украинской футбольной Премьер-лиге 3-5 июля состоятся матчи 29 июля.
Все внимание болельщиков будет приковано к поединку на НСК "Олимпийский", где в последнем классическом противостоянии сезона сойдутся "Динамо" и "Шахтер".
Традиционно игры можно будет увидеть на канала "Футбол 1", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 29-й тур
3 июля (пятница)
19:00. "Львов" – "Ворскла", "Футбол 1"
Тернополь, городской стадион
Главный арбитр: Юрий Иванов
4 июля (суббота)
19:30. "Динамо" – "Шахтер", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Виталий Романов
Арбитр VAR: Евгений Арановский
5 июля (воскресенье)
17:00. "Десна" – "Колос", УНИАН
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Игорь Пасхал
19:30. "Заря" – "Александрия", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Катерина Монзуль
Арбитр VAR: Виталий Романов
19:30. "Олимпик" – "Днепр-1", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков
Матч "Мариуполь" – "Карпаты" отменен из-за финансовых проблем львовского клуба.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" выступило с обращение к Минздраву и УАФ по финалу Кубка Украины.