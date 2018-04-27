Где смотреть 29-й тур чемпионата Украины: результаты и расписание трансляций

В чемпионате Украины по футболу 27-29 апреля проходят матчи 29-го тура розыгрыша Премьер-лиги. Наиболее интересной можно назвать встречу второй и третьей команд турнира – киевского "Динамо" и полтавской "Ворсклы".

Увидеть матчи игрового дня можно увидеть в прямых трансляциях на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание тура.

Премьер-лига Украины. 29-й тур

27 апреля (пятница)

ФК "Мариуполь" - "Шахтер" (Донецк) 0:1 / ОТЧЕТ

Гол: Кайоде 65

Предупреждения: Неплях 34 - Тайсон 69, Хочолава 77

28 апреля (суббота)

14:00. "Зирка" – "Олимпик, "Футбол 2"

Кропивницкий, стадион "Зирка"

Главный арбитр: Константин Труханов

14:00. "Карпаты" – "Александрия", УНИАН

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Ярослав Козык

17:00. "Сталь" – "Черноморец", "Футбол 2"

Киев, стадион "Оболонь-Арена"

Главный арбитр: Сергей Бойко

29 апреля (воскресенье)

14:00. "Заря" – "Верес", 2+2

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Денис Шурман

19:30. "Ворскла" – "Динамо", "Футбол 1"

Полтава, стадион имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Александр Дердо

Как сообщал "Обозреватель", президент киевского "Динамо" Игорь Суркис указал на особенность его клуба.