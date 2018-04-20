Где смотреть 28-й тур чемпионата Украины: расписание трансляций

В чемпионате Украины по футболу 21-22 апреля будут сыграны матчи 28-го тура розыгрыша Премьер-лиги. После победы киевского "Динамо" над "Шахтером" на минувших выходных возродилась интрига в борьбе за чемпионство.
"Бело-синие" в 28-м туре сыграют с "Вересом", а дончане на поле ОСК "Металлист" примут "Ворсклу". Именно эти встречи станут центральными в игровой день.
Отметим, что болельщики смогут увидеть трансляции матчей на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и 24 канале. Вашему вниманию полное расписание 28-го тура элитного футбольного дивизиона:
21 апреля (суббота)
14:00. "Сталь – "Зирка", "Футбол 2"
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Евгений Арановский
14:00. "Черноморец" – "Александрия", 2+2
Одесса, стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Николай Балакин
17:00. "Шахтер" – "Ворскла", "Футбол 2"
Харьков, стадион "Металлист"
Главный арбитр: Анатолий Абдула
22 апреля (воскресенье)
14:00. "Заря" – "Мариуполь", 2+2
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Юрий Можаровский
14:00. "Олимпик" – "Карпаты", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" имени Лобановского
Главный арбитр: Денис Шурман
17:00. "Верес" – "Динамо", 24 канал
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Виталий Романов
Как сообщал "Обозреватель", "Динамо" и "Шахтер" вышли в финал Кубка Украины по футболу.
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