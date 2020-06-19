Где смотреть 27-й тур УПЛ: календарь, расписание трансляций, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 19 июня, стартует 27-й тур, поединки которого будут растянуты на четыре дня.
Наиболее всего выделяется противостояние черниговской "Десны" и луганской "Зари".
Традиционно болельщики смогут увидеть матчи национального первенства на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 27-й тур
19 июня (пятница)
20 июня (суббота)Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.comПросмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
21 июня (воскресенье)Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
22 июня (понедельник)Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал в случае чего отправит в отставку главного тренера команды Алексея Михайличенко.