Где смотреть 27-й тур УПЛ: календарь, расписание трансляций, таблица

Александр Чеканов Футбол 17:00, 19.06.2020

В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 19 июня, стартует 27-й тур, поединки которого будут растянуты на четыре дня.

Наиболее всего выделяется противостояние черниговской "Десны" и луганской "Зари".

Традиционно болельщики смогут увидеть матчи национального первенства на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 27-й тур

19 июня (пятница)

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20 июня (суббота)

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21 июня (воскресенье)

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22 июня (понедельник)

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал в случае чего отправит в отставку главного тренера команды Алексея Михайличенко.

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