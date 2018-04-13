Где смотреть 27-й тур чемпионата Украины: расписание трансляций

В футбольной Премьер-лиге Украины 14-15 апреля пройдут матчи 27-го тура текущего розыгрыша первенства страны. Центральным, несомненно, станет противостояние грандов – донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". Команды разыграют важнейшие 6 очков в борьбе за "золото".

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Начало встречи – 14 апреля в 17:00.

Традиционно любители футбола смогут увидеть игры чемпионат на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лиги. 27 тур

14 апреля (суббота)

14:00. "Мариуполь" – "Верес", "Футбол 2"

Мариуполь, стадион им. В. Бойко

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

17:00. "Шахтер" – "Динамо", "Футбол 2"

Харьков, ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Константин Труханов

19:30. "Заря" – "Ворскла", 2+2

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Виктор Копиевский

15 апреля (воскресенье)

14:00. "Олимпик" – "Александрия", "Футбол 1"

Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановського

Главный арбитр: Владимир Новохатний

17:00. "Зирка" – "Черноморец", "Футбол 1"

Кропивницкий, стадион "Зирка"

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков

19:00. "Сталь" – "Карпаты", "Футбол 1"

Киев, стадион "Оболонь-Арена"

Главный арбитр: Николай Кривоносов

Как сообщал "Обозреватель", киевское "Динамо" объявило о важном событии перед дерби с "Шахтером".