Где смотреть 27-й тур чемпионата Украины: расписание трансляций

В футбольной Премьер-лиге Украины 14-15 апреля пройдут матчи 27-го тура текущего розыгрыша первенства страны. Центральным, несомненно, станет противостояние грандов – донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". Команды разыграют важнейшие 6 очков в борьбе за "золото".
"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Начало встречи – 14 апреля в 17:00.
Традиционно любители футбола смогут увидеть игры чемпионат на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лиги. 27 тур
14 апреля (суббота)
14:00. "Мариуполь" – "Верес", "Футбол 2"
Мариуполь, стадион им. В. Бойко
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко
17:00. "Шахтер" – "Динамо", "Футбол 2"
Харьков, ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Константин Труханов
19:30. "Заря" – "Ворскла", 2+2
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Виктор Копиевский
15 апреля (воскресенье)
14:00. "Олимпик" – "Александрия", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановського
Главный арбитр: Владимир Новохатний
17:00. "Зирка" – "Черноморец", "Футбол 1"
Кропивницкий, стадион "Зирка"
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков
19:00. "Сталь" – "Карпаты", "Футбол 1"
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Николай Кривоносов
Как сообщал "Обозреватель", киевское "Динамо" объявило о важном событии перед дерби с "Шахтером".
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