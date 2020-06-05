Где смотреть 25-й тур Премьер-лиги Украины: календарь и расписание трансляций

Александр Чеканов Футбол 18:18, 5.06.2020 Обновлено: 19:46, 5.06.2020

В розыгрыше украинской футбольной Премьер-лиге в первый летний уик-энд 6-7 июня пройдут матчи 25-го тура.

Наибольшее внимание будет приковано к поединку на НСК "Олимпийский", где сойдутся киевское "Динамо" и "Александрия".

Традиционно болельщики смогут увидеть трансляции матчей на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 25-й тур

6 июня (суббота)

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.comПросмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

7 июня (воскресенье)

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.comПросмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Матч "Ворскла" – "Карпаты" перенесен из-за вспышки коронавируса во львовской команде.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" рассматривает кандидатуры двух тренеров на замену Алексея Михайличенко.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

На Днепропетровщине начальник полиции возглавил банду: детали скандала и фото

Вооруженные формирования России ударили по ВСУ ракетами

Снежана Егорова предложила "новое правительство" для Украины: в сети разгорелся скандал

В Минфине признали, что украинцы переплачивают за газ

Сломал ногу, а умер от энцефалита: в Броварах мать ветерана АТО обвинила врачей в халатности