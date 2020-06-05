Где смотреть 25-й тур Премьер-лиги Украины: календарь и расписание трансляций
В розыгрыше украинской футбольной Премьер-лиге в первый летний уик-энд 6-7 июня пройдут матчи 25-го тура.
Наибольшее внимание будет приковано к поединку на НСК "Олимпийский", где сойдутся киевское "Динамо" и "Александрия".
Традиционно болельщики смогут увидеть трансляции матчей на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 25-й тур
6 июня (суббота)
7 июня (воскресенье)Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.comПросмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
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