Где смотреть 25-й тур Премьер-лиги Украины: календарь и расписание трансляций

В розыгрыше украинской футбольной Премьер-лиге в первый летний уик-энд 6-7 июня пройдут матчи 25-го тура.

Наибольшее внимание будет приковано к поединку на НСК "Олимпийский", где сойдутся киевское "Динамо" и "Александрия".

Традиционно болельщики смогут увидеть трансляции матчей на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 25-й тур

6 июня (суббота)

17:00. "Шахтер" – "Десна", "Футбол 2"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Сергей Бойко

Арбитр VAR: Николай Балакин

17:00. "Заря" – "Колос", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Анатолий Абдула

7 июня (воскресенье)

14:00. "Олимпик" – "Мариуполь", "Футбол 1"

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Александр Дердо

17:00. "Динамо" – "Александрия", 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Виталий Романов

Арбитр VAR: Евгений Арановский

19:00. "Львов" – "Днепр-1", "Футбол 1"

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Ярослав Козык

Матч "Ворскла" – "Карпаты" перенесен из-за вспышки коронавируса во львовской команде.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" рассматривает кандидатуры двух тренеров на замену Алексея Михайличенко.

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