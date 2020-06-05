Где смотреть 25-й тур Премьер-лиги Украины: календарь и расписание трансляций

В розыгрыше украинской футбольной Премьер-лиге в первый летний уик-энд 6-7 июня пройдут матчи 25-го тура.
Наибольшее внимание будет приковано к поединку на НСК "Олимпийский", где сойдутся киевское "Динамо" и "Александрия".
Традиционно болельщики смогут увидеть трансляции матчей на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 25-й тур
6 июня (суббота)
17:00. "Шахтер" – "Десна", "Футбол 2"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Сергей Бойко
Арбитр VAR: Николай Балакин
17:00. "Заря" – "Колос", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Анатолий Абдула
7 июня (воскресенье)
14:00. "Олимпик" – "Мариуполь", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Александр Дердо
17:00. "Динамо" – "Александрия", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Виталий Романов
Арбитр VAR: Евгений Арановский
19:00. "Львов" – "Днепр-1", "Футбол 1"
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Ярослав Козык
Матч "Ворскла" – "Карпаты" перенесен из-за вспышки коронавируса во львовской команде.
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" рассматривает кандидатуры двух тренеров на замену Алексея Михайличенко.
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