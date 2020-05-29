Где смотреть 24-й тур УПЛ: календарь и расписание трансляций
В Украине в субботу, 30 мая, возобновляются матчи футбольного первенства в розыгрыше Премьер-лиги. При этом все игры будут проходить без зрителей из-за пандемии коронавируса.
Центральным противостоянием 24-го тура станет битва "Шахтера" и "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский". Интересно, что хозяевами встречи выступят "горняки", а судить ее будет полностью женская бригада арбитров.
Традиционно матчи УПЛ в прямом эфире покажут телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 24-й тур
30 мая (суббота)
31 мая (воскресенье)Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, остановят ли розыгрыш УПЛ, если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус.