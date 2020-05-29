Где смотреть 24-й тур УПЛ: календарь и расписание трансляций

Александр Чеканов Футбол 18:30, 29.05.2020

В Украине в субботу, 30 мая, возобновляются матчи футбольного первенства в розыгрыше Премьер-лиги. При этом все игры будут проходить без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Центральным противостоянием 24-го тура станет битва "Шахтера" и "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский". Интересно, что хозяевами встречи выступят "горняки", а судить ее будет полностью женская бригада арбитров.

Традиционно матчи УПЛ в прямом эфире покажут телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 24-й тур

30 мая (суббота)

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31 мая (воскресенье)

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, остановят ли розыгрыш УПЛ, если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус.

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