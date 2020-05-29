Где смотреть 24-й тур УПЛ: календарь и расписание трансляций

В Украине в субботу, 30 мая, возобновляются матчи футбольного первенства в розыгрыше Премьер-лиги. При этом все игры будут проходить без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Центральным противостоянием 24-го тура станет битва "Шахтера" и "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский". Интересно, что хозяевами встречи выступят "горняки", а судить ее будет полностью женская бригада арбитров.

Традиционно матчи УПЛ в прямом эфире покажут телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 24-й тур

30 мая (суббота)

14:00. "Колос" – "Десна", "Футбол 2"

Киев, стадион "Оболонь-арена"

Главный арбитр: Юрий Иванов

17:00. "Александрия" – "Заря". "Футбол 2"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Евгений Арановский

Арбитр VAR: Николай Балакин

17:00. "Днепр-1" – "Олимпик", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Андрей Коваленко

31 мая (воскресенье)

14:00. "Ворскла" – "Львов", "Футбол 1"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Максим Козыряцкий

14:00. "Карпаты" – "Мариуполь", УНИАН

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

17:00. "Шахтер" – "Динамо", "Футбол 1"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Катерина Монзуль

Арбитр VAR: Виталий Романов

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, остановят ли розыгрыш УПЛ, если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус.

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