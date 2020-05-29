Главная Новости
29 мая • обновлено в 18:47
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Где смотреть 24-й тур УПЛ: календарь и расписание трансляций

Читать материал на украинском

В Украине в субботу, 30 мая, возобновляются матчи футбольного первенства в розыгрыше Премьер-лиги. При этом все игры будут проходить без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Центральным противостоянием 24-го тура станет битва "Шахтера" и "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский". Интересно, что хозяевами встречи выступят "горняки", а судить ее будет полностью женская бригада арбитров.

Где смотреть 24-й тур УПЛ: календарь и расписание трансляций

Традиционно матчи УПЛ в прямом эфире покажут телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 24-й тур

30 мая (суббота)

14:00. "Колос" – "Десна", "Футбол 2"
Киев, стадион "Оболонь-арена"
Главный арбитр: Юрий Иванов

17:00. "Александрия" – "Заря". "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Евгений Арановский
Арбитр VAR: Николай Балакин

17:00. "Днепр-1" – "Олимпик", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Андрей Коваленко

31 мая (воскресенье)

14:00. "Ворскла" – "Львов", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Максим Козыряцкий

14:00. "Карпаты" – "Мариуполь", УНИАН
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

17:00. "Шахтер" – "Динамо", "Футбол 1"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Катерина Монзуль
Арбитр VAR: Виталий Романов

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, остановят ли розыгрыш УПЛ, если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Премьер-лига Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 811.

    Вылечились: 8934. Умерли: 679.

  • В мире заболели более 5,9 млн человек, погибли – более 362 тысяч.

  • В Китае признались, что коронавирус пошел не из рынка Уханя и животные здесь ни при чем.

  • Врачи предупредили о семи видах сыпи, которые вызывает коронавирус.

  • Американские ученые установили, что препарат, который используют для лечения детей, помогает в 90% случаев COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Evil Genuises
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves
1.72 Сделать ставку
fnatic
VS
OG
Победа OG
2,31 Сделать ставку
G2
VS
FaZe
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
Падерборн
VS
Боруссия Д
Тотал меньше 3.5
1.76 Сделать ставку
Боруссия М
VS
Унион
Победа Боруссии М с форой (-1)
1.95 Сделать ставку
Карпаты
VS
Мариуполь
Победа Мариуполя с форой (0)
1.60 Сделать ставку
Александрия
VS
Заря
Победа Зари с форой (0)
1.70 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Шахтер Солигорск
Победа Шахтера с форой (0)
1.62 Сделать ставку
NaVi
VS
NiP
Победа NaVi с форой в -1,5 карты
2,50 Сделать ставку
Team Vitality
VS
ENCE
Победа ENCE
1.87 Сделать ставку