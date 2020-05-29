Где смотреть 24-й тур УПЛ: календарь и расписание трансляций

В Украине в субботу, 30 мая, возобновляются матчи футбольного первенства в розыгрыше Премьер-лиги. При этом все игры будут проходить без зрителей из-за пандемии коронавируса.
Центральным противостоянием 24-го тура станет битва "Шахтера" и "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский". Интересно, что хозяевами встречи выступят "горняки", а судить ее будет полностью женская бригада арбитров.
Традиционно матчи УПЛ в прямом эфире покажут телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 24-й тур
30 мая (суббота)
14:00. "Колос" – "Десна", "Футбол 2"
Киев, стадион "Оболонь-арена"
Главный арбитр: Юрий Иванов
17:00. "Александрия" – "Заря". "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Евгений Арановский
Арбитр VAR: Николай Балакин
17:00. "Днепр-1" – "Олимпик", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Андрей Коваленко
31 мая (воскресенье)
14:00. "Ворскла" – "Львов", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Максим Козыряцкий
14:00. "Карпаты" – "Мариуполь", УНИАН
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко
17:00. "Шахтер" – "Динамо", "Футбол 1"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Катерина Монзуль
Арбитр VAR: Виталий Романов
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, остановят ли розыгрыш УПЛ, если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус.
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