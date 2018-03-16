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Где смотреть 24-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание трансляций

2.2тЧитать новость на украинском

С 17 по 18 марта в Украине пройдут матчи 24-го тура чемпионата Украины по футболу. Болельщики, кто не пойдет смотреть игры на стадион, имеют возможность увидеть все поединки в прямом эфире на ТВ.

Поединки украинской Премьер-лиги традиционно покажут телеканалы "Футбол 1", "2+2", УНИАН, а также "24 канал".

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УПЛ. 24 тур

Суббота, 17 марта

"Черноморец" - "Сталь", УНИАН
14:00, Одесса, "Черноморец"
Арбитр: Николай Кривоносов

"Олимпик" - "Зирка", Футбол 1
17:00, Киев, "Динамо им. Лобановского"
Арбитр: Владимир Миланич

Воскресенье, 18 марта

"Верес" - "Заря", 24 канал
14:00, Львов, "Арена Львов"
Арбитр: Дмитрий Кутаков

"Александрия" - "Карпаты", Футбол 1
14:00, Александрия, "Ника"
Арбитр: Владимир Новохатний

"Шахтер" - "Мариуполь", Футбол 1
17:00, Харьков, "Металлист"
Арбитр: Ярослав Козык

"Динамо" - "Ворскла", 2+2
19:30, Киев, "Олимпийский"
Арбитр: Виктор Копиевский

Напомним, накануне "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, а "Динамо" прекратило выступления в Лиге Европы.

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на Обозревателе.

Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина
Объекты
ФК Динамо КиевФК ШахтерФК ЗаряФК Ворскла
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