Где смотреть 24-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание трансляций

С 17 по 18 марта в Украине пройдут матчи 24-го тура чемпионата Украины по футболу. Болельщики, кто не пойдет смотреть игры на стадион, имеют возможность увидеть все поединки в прямом эфире на ТВ.
Поединки украинской Премьер-лиги традиционно покажут телеканалы "Футбол 1", "2+2", УНИАН, а также "24 канал".
УПЛ. 24 тур
Суббота, 17 марта
"Черноморец" - "Сталь", УНИАН
14:00, Одесса, "Черноморец"
Арбитр: Николай Кривоносов
"Олимпик" - "Зирка", Футбол 1
17:00, Киев, "Динамо им. Лобановского"
Арбитр: Владимир Миланич
Воскресенье, 18 марта
"Верес" - "Заря", 24 канал
14:00, Львов, "Арена Львов"
Арбитр: Дмитрий Кутаков
"Александрия" - "Карпаты", Футбол 1
14:00, Александрия, "Ника"
Арбитр: Владимир Новохатний
"Шахтер" - "Мариуполь", Футбол 1
17:00, Харьков, "Металлист"
Арбитр: Ярослав Козык
"Динамо" - "Ворскла", 2+2
19:30, Киев, "Олимпийский"
Арбитр: Виктор Копиевский
Напомним, накануне "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, а "Динамо" прекратило выступления в Лиге Европы.
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