Где смотреть 24-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание трансляций

С 17 по 18 марта в Украине пройдут матчи 24-го тура чемпионата Украины по футболу. Болельщики, кто не пойдет смотреть игры на стадион, имеют возможность увидеть все поединки в прямом эфире на ТВ.

Поединки украинской Премьер-лиги традиционно покажут телеканалы "Футбол 1", "2+2", УНИАН, а также "24 канал".

УПЛ. 24 тур

Суббота, 17 марта

"Черноморец" - "Сталь", УНИАН

14:00, Одесса, "Черноморец"

Арбитр: Николай Кривоносов

"Олимпик" - "Зирка", Футбол 1

17:00, Киев, "Динамо им. Лобановского"

Арбитр: Владимир Миланич

Воскресенье, 18 марта

"Верес" - "Заря", 24 канал

14:00, Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Дмитрий Кутаков

"Александрия" - "Карпаты", Футбол 1

14:00, Александрия, "Ника"

Арбитр: Владимир Новохатний

"Шахтер" - "Мариуполь", Футбол 1

17:00, Харьков, "Металлист"

Арбитр: Ярослав Козык

"Динамо" - "Ворскла", 2+2

19:30, Киев, "Олимпийский"

Арбитр: Виктор Копиевский

Напомним, накануне "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, а "Динамо" прекратило выступления в Лиге Европы.