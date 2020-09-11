Где смотреть 2-й тур УПЛ: календарь, результаты, таблица, расписание трансляций

Александр Чеканов Футбол 18:18, 11.09.2020 Обновлено: 00:32, 12.09.2020

После перерыва на матчи Лиги наций в Украине возобновилось футбольное первенство в Премьер-лиге.

Второй тур чемпионата интересен противостоянием черниговской "Десны" и киевского "Динамо", который завершился сенсационной ничьей. Кроме того, стоит выделить отмену игры донецкого "Шахтера" со львовским "Рухом" из-за эпидемии коронавируса в стане дебютанта элитного дивизиона.

По традиции болельщики могут увидеть трансляции поединков на каналах 2+2, УНИАН, "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 2-й тур

11 сентября (пятница)

"Динамо" – "Десна" 0:0

"Динамо": Бущан, Миколенко, Тымчик (Забарный, 36), Караваев (Вербич, 64), Кендзера, Цыганков (Родригеш, 64), Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, де Пена, Супряга (Фран Соль, 80).

"Десна": Паст, Конопля, Гитченко, Тамм, Калитвинцев, Мостовой, Домбровский, Картушов (Гуцуляк, 67), Огиря, Филиппов (Ермаков, 67), Будковский (Тотовицкий, 75).

Предупреждения: Калитвинцев (55), Домбровский (64), Забарный (66), Гитченко (73).

12 сентября (суббота)

14:00. "Днепр-1" – "Олимпик", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Евгений Арановский

17:00. "Колос" – "Львов", "Футбол 2"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Ярослав Козык

Арбитр VAR: Денис Шурман

13 сентября (воскресенье)

14:00. "Минай" – "Александрия", "Футбол 1"

Ужгород, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Николай Балакин

17:00. "Заря" – "Мариуполь", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Сергей Бойко

19:30. "Ворскла" – "Ингулец", Футбол 1

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Юрий Можаровский

Матч "Рух" – "Шахтер" перенесен на 23 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу определился с балластом в команде.

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