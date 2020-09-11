Где смотреть 2-й тур УПЛ: календарь, результаты, таблица, расписание трансляций
После перерыва на матчи Лиги наций в Украине возобновилось футбольное первенство в Премьер-лиге.
Второй тур чемпионата интересен противостоянием черниговской "Десны" и киевского "Динамо", который завершился сенсационной ничьей. Кроме того, стоит выделить отмену игры донецкого "Шахтера" со львовским "Рухом" из-за эпидемии коронавируса в стане дебютанта элитного дивизиона.
По традиции болельщики могут увидеть трансляции поединков на каналах 2+2, УНИАН, "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 2-й тур
11 сентября (пятница)
"Динамо" – "Десна" 0:0
"Динамо": Бущан, Миколенко, Тымчик (Забарный, 36), Караваев (Вербич, 64), Кендзера, Цыганков (Родригеш, 64), Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, де Пена, Супряга (Фран Соль, 80).
"Десна": Паст, Конопля, Гитченко, Тамм, Калитвинцев, Мостовой, Домбровский, Картушов (Гуцуляк, 67), Огиря, Филиппов (Ермаков, 67), Будковский (Тотовицкий, 75).
Предупреждения: Калитвинцев (55), Домбровский (64), Забарный (66), Гитченко (73).
12 сентября (суббота)
14:00. "Днепр-1" – "Олимпик", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Евгений Арановский
17:00. "Колос" – "Львов", "Футбол 2"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Ярослав Козык
Арбитр VAR: Денис Шурман
13 сентября (воскресенье)
14:00. "Минай" – "Александрия", "Футбол 1"
Ужгород, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Николай Балакин
17:00. "Заря" – "Мариуполь", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Сергей Бойко
19:30. "Ворскла" – "Ингулец", Футбол 1
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Юрий Можаровский
Матч "Рух" – "Шахтер" перенесен на 23 сентября.
Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу определился с балластом в команде.