Где смотреть 2-й тур УПЛ: календарь, таблица, расписание трансляций

После перерыва на матчи Лиги наций в Украине возобновляется футбольное первенство в Премьер-лиге.
Второй тур чемпионата интересен противостоянием черниговской "Десны" и киевского "Динамо". Кроме того, стоит выделить отмену игры донецкого "Шахтера" со львовским "Рухом" из-за эпидемии коронавируса в стане дебютанта элитного дивизиона.
По традиции болельщики смогут увидеть трансляции поединков на каналах 2+2, УНИАН, "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 2-й тур
11 сентября (пятница)
19:00. "Динамо" – "Десна", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Игорь Пасхал
Арбитр VAR: Катерина Монзуль
12 сентября (суббота)
14:00. "Днепр-1" – "Олимпик", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Евгений Арановский
17:00. "Колос" – "Львов", "Футбол 2"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Ярослав Козык
Арбитр VAR: Денис Шурман
13 сентября (воскресенье)
14:00. "Минай" – "Александрия", "Футбол 1"
Ужгород, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Николай Балакин
17:00. "Заря" – "Мариуполь", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Сергей Бойко
19:30. "Ворскла" – "Ингулец", Футбол 1
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Юрий Можаровский
Матч "Рух" – "Шахтер" перенесен на 23 сентября.
Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу определился с балластом в команде.
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