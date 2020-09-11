Где смотреть 2-й тур УПЛ: календарь, таблица, расписание трансляций

После перерыва на матчи Лиги наций в Украине возобновляется футбольное первенство в Премьер-лиге.

Второй тур чемпионата интересен противостоянием черниговской "Десны" и киевского "Динамо". Кроме того, стоит выделить отмену игры донецкого "Шахтера" со львовским "Рухом" из-за эпидемии коронавируса в стане дебютанта элитного дивизиона.

По традиции болельщики смогут увидеть трансляции поединков на каналах 2+2, УНИАН, "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 2-й тур

11 сентября (пятница)

19:00. "Динамо" – "Десна", 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Игорь Пасхал

Арбитр VAR: Катерина Монзуль

12 сентября (суббота)

14:00. "Днепр-1" – "Олимпик", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Евгений Арановский

17:00. "Колос" – "Львов", "Футбол 2"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Ярослав Козык

Арбитр VAR: Денис Шурман

13 сентября (воскресенье)

14:00. "Минай" – "Александрия", "Футбол 1"

Ужгород, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Николай Балакин

17:00. "Заря" – "Мариуполь", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Сергей Бойко

19:30. "Ворскла" – "Ингулец", Футбол 1

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Юрий Можаровский

Матч "Рух" – "Шахтер" перенесен на 23 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу определился с балластом в команде.

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