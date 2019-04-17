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Где смотреть 1/2 финала Кубка Украины: расписание трансляций

1.1тЧитать материал на украинском

Донецкий "Шахтер" и днепровский "Днепр-1" сойдутся в битве за выход в финал Кубка Украины по футболу.

Встреча на стадионе представителя первой лиги "Днепр-Арена" состоится в среду, 17 апреля. Начало игры – в 18:30. Увидеть прямую трансляцию противостояния можно будет в эфире общенационального канала "2+2".

Отметим, что в другом полуфинале встретятся еще один участник первого дивизиона чемпионата страны "Ингулец" из пгт Петрово Кировоградской области и луганская "Заря". Эта игра начнется в 16:00 и будет показана в прямом эфире телеканала XSPORT.

Где смотреть 1/2 финала Кубка Украины: расписание трансляций

ФК "Шахтер"

Новости
"Шахтер" разгромил "Зарю" в центральном матче тура в УПЛ

Кубок Украины. 1/2 финала

16:00. "Ингулец" – "Заря", XSPORT
Петрово, стадион "Ингулец"
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков

18:30. "Днепр-1" – "Шахтер", "2+2"
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Игорь Пасхал

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация футбола Украины жестко наказала футболиста "Динамо" Дениса Гармаша после четвертьфинала Кубка страны с "Шахтером".

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Читайте все новости по теме "Кубок Украины по футболу" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок Украины по футболу
Теги
ФК ШахтерДнепрФК Заря
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