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Где сегодня смотреть Манчестер Юнайтед - Ювентус: расписание трансляций Лиги чемпионов

1.3тЧитать материал на украинском

Английский "Манчестер Юнайтед" в третьем туре Лиги чемпионов сыграет дома с итальянским "Ювентусом". Поединок в Лондоне на легендарном "Олд Траффорде" пройдет во вторник, 23 октября, начало встречи - в 22:00.

В нулевых "МЮ" и "Ювентус" провели друг с другом 8 матчей за 9 лет. Три раза были сильнее туринцы и четыре победы - на счету "красных дьяволов. Начиная с 2003 года, команды не пересекались.

После поражения от "Барселоны" в прошлой Лиги чемпионов, "Юве" не проигрывал на выезде в еврокубковом турнире уже пять матчей, лишь один раз сведя игру в ничью.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Новости
"Шахтер" – "Манчестер Сити": прогноз на матч Лиги чемпионов

Поклонники футбола, которые решат понаблюдать за самым долгожданным противостоянием Лиги чемпионов, смогут это сделать у экранов ТВ. В прямом эфире игру вице-чемпиона Англии против чемпиона Серии А покажет украинский телеканал "Футбол 2" и российский "Матч! Футбол 1".

В записи матч будет доступен 24 октября на канале "Футбол 1" в 08:10 и на канале "Матч! Футбол 3" - в 00:05.

Напомним, что параллельно состоится поединок между донецким "Шахтером" и английским "Манчестер Сити".

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Место
АнглияЛондон
Объекты
ФК Манчестер ЮнайтедФК Ювентус
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