Где и когда смотреть жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы: расписание трансляций

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

Жеребьевка Лиги Европы УЕФА

В прямом эфире торжественную церемонию покажет украинский телеканал "Футбол 1". Кроме того, трансляции запланированы на "Eurosport 1", "Беларусь 5" и "Матч! Футбол 1". Начало в 14:00 по киевскому времени.

В жеребьевке примут участие шестнадцать победителей пар 1/16 финала:

"Шахтер", "Рома", "Вольфсбург", ЛАСК, "Базель", "Байер", "Инстанбул Башакшехир", "Интер", "Манчестер Юнайтед", "Севилья", "Копенгаген", "Хетафе" ,"Рейнджерс", "Аякс" и "Олимпиакос".

Ответный матч "Зальцбург" - "Айнтрахт" перенесен на пятницу из-за штормового предупреждения и пройдет уже после жеребьевки.

Посева или запрета на встречу команд из одной ассоциации нет. О прочих ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой. Первые матчи первые матчи пройдут 12 марта. Ответные - 19 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы сыграл вничью с "Бенфикой" 3:3 и с учетом домашней победы 2:1 в первом матче неделю назад вышел в следующую стадию турнира.

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