"Где "Динамо", где": 11 лет назад "Шахтер" вышел в финал Кубка УЕФА

7 мая 2009 года в ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА "Шахтер" вырвал победу над "Динамо" и вышел в финал турнира.

Первый поединок между командами состоялся в Киеве и закончился вничью 1:1, поэтому столичному клубу необходимо было забивать, но первыми отличились хозяева. Бразилец Жадсон, чья фраза "Где "Динамо", где" стала легендарной, открыл счет на 17-й минуте встречи. Динамовцам удалось отыграться в самом начале второго тайма, когда Артем Милевский, Александр Алиев и Исмаэль Бангура разыграли отличную комбинацию, которую завершил последний. Дело шло к дополнительному времени, но на 89-й минуте "горняки" сумели забить победный гол усилиями Илсиньо – 2:1.

"Шахтер" - "Динамо" 2008/09 Football.ua

В решающем поединке "Шахтер" с таким же счетом одолел бременский "Вердер", добыв победу в дополнительное время благодаря голу Жадсона.

Как сообщал OBOZREVATEL, на четвертьфинальной стадии Кубка УЕФА 2008/09 "Динамо" уверенно разобралось с ПСЖ.

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