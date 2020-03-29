Бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев унизительно восхитился действиями президента России Владимира Путина по предотвращению эпидемии коронавируса в стране.

Владимир Путин и Валерий Газзаев кадр из видео

"Наш президент Владимир Путин призвал строго соблюдать требования, чтобы граждане как можно скорее и с наименьшими потерями преодолели страшную угрозу. Неслучайно он подчеркнул, что нельзя полагаться на авось. В противном случае, к сожалению, и нас может ждать печальный сценарий. Учитывая то давление, которое испытывает на себе экономика, государство и правительство делают все возможное, чтобы поддержать доходы граждан", – сказал Газзаев в интервью "СЭ".

"Как же он мерзок...", "А перед вылизыванием хозяину тест на коронавирус сдают?", "Исполняет свой собачий долг подлизать хозяину", "В любой непонятной ситуации лизни Хозяину. Реально пёс", - пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, два года назад экс-тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным устроил настоящий перфоманс лизоблюдства.

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