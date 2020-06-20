Газзаев назвал матч "Сочи" – "Ростов" позором российского футбола

Бывший тренер киевского "Динамо", глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев раскритиковал действия Российской Премьер-лиги (РПЛ), связанные с матчем "Сочи" - "Ростов".

Знаменитый российский специалист назвал такую ситуацию огромным имиджевым ударом по российской лиге.

"В данной ситуации у РПЛ были все полномочия принять решение о переносе, но вместо этого лига просто самоустранилась, пустила ситуацию на самотёк, что привело к одному из самых позорных матчей в истории росийского футбола", – цитирует Газзаева СЭ.

Валерий Георгиевич согласен, что требовалось жесткое и сложное решение.

"Для этого нужна воля и умение брать на себя ответственность – к сожалению, лига в очередной раз оказалась этого лишена", – подытожил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, разгромная победа футбольного клуба "Сочи", над выступающим молодежным составом ФК "Ростовом", вызвала бурную реакцию в социальных сетях