Газзаев назвал матч "Сочи" – "Ростов" позором российского футбола
У шести игроков основного состава российского футбольного куба "Ростов" была выявлена коронавирусная инфекция
В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин
"Ростов" просил о переносе встречи, но руководство "Сочи" ответило отказом, из-за чего "Ростову" пришлось выставить молодежный состав
Матч 23-го тура чемпионата России в Премьер-лиге "Сочи" – "Ростов" завершился со счетом 10:1
Александр Кокорин бьет по мячу в матче 23-го тура РПЛ "Сочи" - "Ростов"
Бывший тренер киевского "Динамо", глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев раскритиковал действия Российской Премьер-лиги (РПЛ), связанные с матчем "Сочи" - "Ростов".
Знаменитый российский специалист назвал такую ситуацию огромным имиджевым ударом по российской лиге.
"В данной ситуации у РПЛ были все полномочия принять решение о переносе, но вместо этого лига просто самоустранилась, пустила ситуацию на самотёк, что привело к одному из самых позорных матчей в истории росийского футбола", – цитирует Газзаева СЭ.
Валерий Георгиевич согласен, что требовалось жесткое и сложное решение.
"Для этого нужна воля и умение брать на себя ответственность – к сожалению, лига в очередной раз оказалась этого лишена", – подытожил специалист.
Как сообщал OBOZREVATEL, разгромная победа футбольного клуба "Сочи", над выступающим молодежным составом ФК "Ростовом", вызвала бурную реакцию в социальных сетях