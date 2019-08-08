Гармаш признался, что сделает если забьет "Шахтеру"

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш признался, что придумает новый жест для празднования гола, если забьет в ворота "Шахтера".

Денис Гармаш

"Мои жесты получаются спонтанно. Когда забил – пришло в голову. Если забью – что-то новое придумаю", – цитирует Гармаша tribuna.com.

В 2012 году полузащитника киевского "Динамо" Дениса Гармаша дисквалифицировали на 3 матча за жест, показанный в игре "Шахтер" - "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля, обыграло донецкий "Шахтер" и в 8-й раз в истории завоевало Суперкубок Украины. Матч в Одессе на стадионе "Черноморец" завершился со счетом 2:1. Победный гол забил именно Денис Гармаш.

Напомним, что центральная встреча 3-го тура чемпионата Украины в Favbet лиге "Динамо" - "Шахтер" пройдет 10 августа на столичном НСК "Олимпийский". Накануне было опубликовано расписание трансляций этого матча.

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