Гармаш побил достижение Реброва в "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш опередил своего бывшего одноклубника Сергея Реброва по количеству матчей в еврокубках, сообщает пресс-служба вице-чемпионов Украины.

Встреча 6-го тура Лиги чемпионов против "Ференцвароша" стало для 30-летнего хавбека 73-й на европейской арене в футболке столичной команды.

Кроме того, Гармаш сравнялся по числу выступлений в евротурнирах с Валентином Белькевичем и Максимом Шацких (по 73 игры).

Топ-3 футболистов "Динамо" по числу матчей в еврокубках за время независимости Украины выглядит следующим образом:

Александр Шовковский 143 Олег Гусев 98 Андрей Ярмоленко 80

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 6-го тура Лиги чемпионов "Динамо" – "Ференцеварош" завершился со счетом 1:0. Решающий гол на счету Дениса Попова. Это позволило киевским футболистом продолжить выступления весной в еврокубках. После игры главный тренер "Динамо" Мирча Луческу признался, что сказал команде в перерыве.