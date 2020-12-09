Гармаш побил достижение Реброва в "Динамо"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Денис Гармаш

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш опередил своего бывшего одноклубника Сергея Реброва по количеству матчей в еврокубках, сообщает пресс-служба вице-чемпионов Украины.

Встреча 6-го тура Лиги чемпионов против "Ференцвароша" стало для 30-летнего хавбека 73-й на европейской арене в футболке столичной команды.

Кроме того, Гармаш сравнялся по числу выступлений в евротурнирах с Валентином Белькевичем и Максимом Шацких (по 73 игры).

Топ-3 футболистов "Динамо" по числу матчей в еврокубках за время независимости Украины выглядит следующим образом:

  1. Александр Шовковский 143

  2. Олег Гусев 98

  3. Андрей Ярмоленко 80

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 6-го тура Лиги чемпионов "Динамо" – "Ференцеварош" завершился со счетом 1:0. Решающий гол на счету Дениса Попова. Это позволило киевским футболистом продолжить выступления весной в еврокубках. После игры главный тренер "Динамо" Мирча Луческу признался, что сказал команде в перерыве.

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