Гармаш и Сидорчук регулярно наступают на одни и те же грабли, – украинский тренер

Бывший главный тренер ФК "Николаев" и "Крымтеплицы" Олег Федорчук считает, что лидеры киевского "Динамо" Сергей Сидорчук и Денис Гармаш ведут себя эмоционально нестабильно в матчах, ставя под угрозу итоговый результат команды.

Известный футбольный специалист предполагает, что с возрастом футболисты должны становиться мудрее, но и "Гармаш, и Сидорчук, к сожалению, регулярно наступают на одни и те же грабли".

В первом матче в Венгрии Сергей заработал удаление. В поединке на "Олимпийском" и он, и Гармаш совершали неоправданные фолы, после которых также был высокий риск заработать красную карточку, уверен Федорчук.

Олег Викторович отметил большое количество ошибок Сидорчука в простых ситуациях, когда один из самых опытных футболистов столичной команды действовал очень неуверенно.

"Как говорят футболисты, "попадал в запару". С мячом есть проблема. Надеяться на одного Шапаренко, который будет "завязывать"… Как ни странно, но на фоне Сидорчука Харатин выглядел достаточно уверенно. Проблемы есть в опорной зоне. Мы видели с тем же "Ювентусом", что как только идет давление, игроки начинают ошибаться", – цитирует Федорчука footboom.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, решающая игра 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и "Ференцварошем" из Будапешта завершилась со счетом 1:0. Денис Гармаш получил в этой встрече желтую карточку.