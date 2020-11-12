Гандболист отдал голевой пас в дебютном матче за футбольную сборную

Бывший игрок сборной Фарерских островов по гандболу Хилмар-Леон Якобсен отметился результативным действием в своем дебютном матче за футбольную команду страны.

Он вышел в стартовом составе на поединок против Литвы (1:2) и провел на поле все 90 минут, отметившись голевой передачей в компенсированное ко второму тайму время. Это стало лишь голом престижа для Фарерских островов, которые пропустили два мяча в самой концовке первой половины.

В 2013 году в возрасте 16 лет Якобсен начал карьеру в команде "Торсхавн" и даже провел несколько матчей за юношеские сборные своей страны (до 17 и до 19 лет). После этого он начал заниматься гандболом, в который играл до 2020 года.

С сезона 2020/21 Хилмар-Леон вернулся в "Торсхавн" и провел 22 матча во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 6 ассистов. Якобсен выступает на позиции нападающего.

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