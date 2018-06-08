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"Футболоб*ндеровцы" запретили еще одной звезде России выступать на ЧМ-2018

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Концерты российской певицы Земфиры в Нижнем Новгороде и Калининграде РФ запретили из-за чемпионата мира по футболу.

"Мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период прохождения чемпионата мира по футболу", — говорится на сайте артистки.

Отмечается, что компания "Планета Плюс", занимавшаяся организацией фестивалей с участием Земфиры, провела встречи с представителями администраций и силовых ведомств регионов и подписала необходимые соглашения, однако потом им отказали в праве проводить концерты.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня певица Юлия Чичерина объявила, что ей запретили выступать в Ростове-на-Дону перед болельщиками. Организаторы сообщили певице, что ее репертуар ассоциируется с военной тематикой, которая запрещена на мероприятиях под эгидой ФИФА. Артистка в ответ назвала представителей организации "футболобандеровцами".

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Темы
ЧМ-2018Аннексия КрымаВойна на Донбассе
Персоны
ЗемфираЮлия Чичерина
Место
Россия
Объект
ФИФА
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