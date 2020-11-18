Футбольный юрист рассказал, что ждет сборную Украины после отмены матча со Швейцарией в Лиге наций

Футбольный юрист Юрий Юрченко считает, что судьба сборной Украины после отмены матча против команды Швейцарии зависит от оценки УЕФА решения отправить весь состава нашей команды на карантин

Юрченко считает, что может быть только два пути развития ситуации.

"Как УЕФА расценит это решение про карантин, Не является ли это решение злоупотреблением правом и ситуацией со стороны страны соперника. Если злоупотребления не было – тогда жребий. Если перестарались с карантином – тогда техническое поражение Швейцарии. Переноса матча, скорее всего, не будет, так как если дело уже передано в дисциплинарный комитет, то перед этим УЕФА уже принял решение не переносить матч", – сказал Юрченко в интервью "Чемпиону".

По мнению Юрченко сборная Швейцарии больше заслуживает техническое поражение за отмененный матч, чем украинская команда.

"Сборная Украины и УАФ отказались выставлять молодежный состав, чтобы однозначно не проиграть (на максимальное ослабление, возможно, и рассчитывали в Швейцарии), а так есть шанс побороться за техническое поражение для Швейцарии. И при жребии есть больше шансов, чем помочь сопернику, выставив на порядок слабее состав от основы", – отметил адвокат.

По мнению юриста, позиция УАФ, скорее всего, в том, что мы готовы были играть, и решения швейцарского кантона/врача стало препятствием, а не решения или действия сборной Украины/УАФ.

"Государство (Швейцария) вмешалось, хотя сам УЕФА и позволил ей это сделать своим регламентом", – подытожил Юрченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина была отменена после того, как у ряда наших игроков был выявлен COVID-19.

Врач кантона Люцерна объяснил свое решение запретить футболистам проводить матч. Позже директор сборной Швейцарии назвал ситуацию с игрой позором.

Напомним, что игра 1-го тура между между этими командами завершилась со счетом 2:1 в нашу пользу.