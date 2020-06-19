Футбольный матч в Сербии спровоцировал вспышку коронавируса в Черногории

"Вечное дерби" между белградскими "Партизаном" и "Црвеной Звездой", которое состоялось в рамках полуфинала Кубка Сербии, спровоцировало вспышку коронавируса в соседней Черногории.

Несмотря на призыв соблюдать дистанцию в один метр между болельщиками, трибуны стадиона, на котором проходил матч, были переполнены – игру посетили около 15 тысяч фанатов.

Как сообщает издание Sport.Blic.rs, директор черногорской клиники Евто Еракович заявил, что по неофициальной информации граждане его страны посетили дерби между "Партизаном" и "Црвеной Звездой", которое состоялось 10 июня, и привезли коронавирус в Черногорию. Он обвинил их в безответственности.

Отмечается, что на протяжении 42 дней в стране не было зафиксировано ни одного нового случая COVID-19, однако после 14 июня положительный тест на наличие заболевания сдали уже девять человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российской Премьер-лиге хотят провести матч между футбольными клубами "Сочи" и "Ростов", несмотря на вспышку коронавируса в одной из команд.