Футбольный матч в Сербии спровоцировал вспышку коронавируса в Черногории

Михаил Морозов Футбол 13:55, 19.06.2020

"Вечное дерби" между белградскими "Партизаном" и "Црвеной Звездой", которое состоялось в рамках полуфинала Кубка Сербии, спровоцировало вспышку коронавируса в соседней Черногории.

Несмотря на призыв соблюдать дистанцию в один метр между болельщиками, трибуны стадиона, на котором проходил матч, были переполнены – игру посетили около 15 тысяч фанатов.

Как сообщает издание Sport.Blic.rs, директор черногорской клиники Евто Еракович заявил, что по неофициальной информации граждане его страны посетили дерби между "Партизаном" и "Црвеной Звездой", которое состоялось 10 июня, и привезли коронавирус в Черногорию. Он обвинил их в безответственности.

Отмечается, что на протяжении 42 дней в стране не было зафиксировано ни одного нового случая COVID-19, однако после 14 июня положительный тест на наличие заболевания сдали уже девять человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российской Премьер-лиге хотят провести матч между футбольными клубами "Сочи" и "Ростов", несмотря на вспышку коронавируса в одной из команд.

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