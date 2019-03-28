Футбольный матч в Киеве прервали из-за взрывов на поле

Поединок 20-го тура Первой лиги чемпионата Украины по футболу между киевской командой "Оболонь-Бровар" и харьковским "Металлистом-1925" был прерван из-за действий фанатов гостй.

На 90-й минуте главный рефери Игорь Пасхал приостановил встречу из-за взрывающихся петард и выброшенных на поле файеров.

Болельщики из Харькова решили досрочно отпраздновать победу своей команды (1:0), выбросив пиротехнику на газон "Оболонь-Арены". Встреча возобновилась через 3 минуты, арбитр также компенсировал ко второму тайму 6 минут.

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