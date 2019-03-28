МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Футбольный матч в Киеве прервали из-за взрывов на поле

2.2тЧитать материал на украинском

Поединок 20-го тура Первой лиги чемпионата Украины по футболу между киевской командой "Оболонь-Бровар" и харьковским "Металлистом-1925" был прерван из-за действий фанатов гостй.

На 90-й минуте главный рефери Игорь Пасхал приостановил встречу из-за взрывающихся петард и выброшенных на поле файеров.

Болельщики из Харькова решили досрочно отпраздновать победу своей команды (1:0), выбросив пиротехнику на газон "Оболонь-Арены". Встреча возобновилась через 3 минуты, арбитр также компенсировал ко второму тайму 6 минут.

Новости
Винник может сорвать матч сборной Украины по футболу

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты в Голландии устроили на матче взрыв, превратив стадион в филиал ада.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
УкраинаХарьков
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
11
1
Смешно
0
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Распопін Дмитро
Распопін Дмитро
Какая победа Харьковчан? Вы что ослепли? На табло 1:0 в пользу Оболони. Внимательней к написанию стаить относитесь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения