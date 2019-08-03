Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Футбольный матч чемпионата Украины прервали на "порно" - опубликовано видео

2.6т Читать материал на украинском

Показ матча 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины по футболу между "Прикарпатьем" и краматорским "Авангардом" ознаменовался курьезом.

На 16-й минуте трансляция со стадиона из Ивано-Франковска прервалась, и в эфире появился непонятный мужчина и сумка с кактусом.

Этот инцидент вызвал бурную реакцию в комментариях к трансляции. Пользователи стали возмущаться, что за "порно" им показывают, и спрашивать когда вернется футбол.

Футбольный матч чемпионата Украины прервали на "порно" - опубликовано видео

Спустя 70 секунд показ игры возобновился.

Новости
Вратарь сборной Украины рассказал про порно со своей девушкой

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий ирландского клуба "Клифтонвилл" получил три месяца тюрьмы за публикацию порно в сети интернет.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Ивано-Франковск
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
7
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel