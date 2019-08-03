Показ матча 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины по футболу между "Прикарпатьем" и краматорским "Авангардом" ознаменовался курьезом.

На 16-й минуте трансляция со стадиона из Ивано-Франковска прервалась, и в эфире появился непонятный мужчина и сумка с кактусом.

Этот инцидент вызвал бурную реакцию в комментариях к трансляции. Пользователи стали возмущаться, что за "порно" им показывают, и спрашивать когда вернется футбол.

Спустя 70 секунд показ игры возобновился.

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