Футбольный клуб провернул фантастический трансфер, побив рекорд Роналду

Полузащитник "Бенфики" Жоау Феликс перешел в "Атлетико Мадрид". Мадридский клуб заплатит за 19-летнего хавбека в общей сложности 126 миллионов евро.

Сообщается, что "Бенфика" получит только 120, а шесть миллионов составят финансовые расходы. В связи с этим официально трансферную стоимость молодого португальца указывают как 120 миллионов евро.

Трансфер Феликса – четвертый в рейтинге самых дорогостоящих за всю историю футбола.

Больше него заплатили только за Неймара ("ПСЖ", 222 млн евро), Килиана Мбаппе ("ПСЖ", 180 млн) и Филиппе Коутиньо ("Барселона", 120 млн).

Феликс стал самым дорогим среди португальских футболистов. Новичок "Атлетико" побил рекорд Криштиану Роналду, которого "Ювентус" приобрел у "Реала" год назад за 117 миллионов евро.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Динамо" подписало 27-летнего полузащитника луганской "Зари" Александра Караваева. Контракт футболиста сборной Украины с киевским клубом рассчитан на четыре года.

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