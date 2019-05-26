Футбольный арбитр забил мяч и засчитал его: опубликовано видео

Курьезный эпизод произошел в матче четвертого дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу между командами "Харкемасе Бойс" и "Хук". Рефери поединка Морис Пааруиc засчитал гол, который забил сам

Во время атаки футболист "Харкемасе Бойс" попытался выбить мяч из ворот и попал в стоящего рядом арбитра. Пааруиc не смог увернуться от мяча, и тот залетел в рамку после рикошета. Судья принял решение засчитать взятие ворот.

Матч завершился победой "Харкемасе Бойс" со счетом 4:2. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Напомним, что подобный инцидент произошел прошлой осенью в России. На матче чемпионата Дагестана между командами "Киз ДД" и "Манас" забитым мячом отметился арбитр встречи Атай Даудов. После отраженного вратарем пенальти в ворота хозяев мяч срикошетил в судью и отлетел в ворота.

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