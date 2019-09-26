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27 сентября • обновлено в 19:02
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Футбольный арбитр выполз на матч пьяным

8.1т Читать материал на украинском

Курьезный эпизод произошел на матче чешских молодежных команд "Бероуна" и "Слауна".

Судья на линии Милан Шефара был настолько пьян, что не мог нормально двигаться. Рефери шатался и несколько раз падал. После того, как арбитр пробежал приличную дистанцию вдоль кромки поля, он не выдержал и прилег. Стюарды хотели отвести его в подтрибунное помещение, но он, как истинный профессионал, решил остаться на поле.

По итогам инцидента чешская футбольная ассоциация возбудила дисциплинарное дело в отношении Шефары. "Его делегация приостановлена до вынесения вердикта. SKFS считает поведение судьи неприемлемым и сурово наказывает за такие эксцессы", — отчиталось руководство.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и член Зала славы Би Джей Пенн поучаствовал в очередной уличной драке. Спортсмена заметили во время пьяной потасовки на Гаваях.

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Место
Чехия
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Pooh Vini
Pooh Vini
Русский эмигран 100'/.
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филипп филипыч
филипп филипыч
Pooh Vini, твои слова просто слова. украина первая в мире про детскому алкоголизму это факт. теперь смешно?))
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