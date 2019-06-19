Футбольный арбитр устроил на матче "величайший троллинг в истории"

Арбитр Генк Нуса стал настоящим героем в матче албанских звезд футбола, Гранита Джака и Милота Рашицы, которые вместе со своими друзьям сыграли в честь 20-летия освобождения Приштины.

В одном из эпизодов он ярко потроллил игрока команды Джака Мухаррема Сахити. Защитник вступил в конфликт с оппонентом. рефери подозвал футболиста к себе и потянулся в карман за карточкой.

Испуганный Сахити начал протестовать и в этот момент Нуса вытянул обычный белый платок, которым вытер себе лицо.

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